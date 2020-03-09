Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- KKTC'de bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

- KKTC'de bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Cinayet anı

Polis Bıçaklı Saldırı Cep Telefonu Saldırı 

-Zanlının adliyeden görüntüsü
-Detay

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybederken, zanlı A.Ç. tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde saat 24.00 sıralarında 41 yaşındaki A.Ç., henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı tartıştığı Elif Lort'u defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Söz konusu anlar çevre sakinleri tarafından cep telefonu ile kaydedilirken ağır yaralanan Elif Lort, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. 45 yaşındaki Elif Lort, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan zanlı A.Ç.'nin sabah saatlerinde çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi'nde 3 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı