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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
KKTC'de başörtülü öğrenciler diplomalarına kavuştu - LEFKOŞA

KKTC'de başörtülü öğrenciler diplomalarına kavuştu - LEFKOŞA

- Törenden detaylarKKTC'de başörtülü öğrenciler diplomalarına kavuştu - Başörtülü oldukları gerekçesiyle lise diplomaları onaylanmayan kız öğrenciler, diplomalarını aldıLEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başörtülü oldukları gerekçesiyle lise diplomaları onaylanmayan kız öğrenciler, diplomalarını aldı.Hala Sultan İlahiyat Kolejinde eğitimlerini tamamlayan ve başörtülü fotoğrafları bulunduğu gerekçesiyle lise diplomaları onaylanmayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.
Törende konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet Kaynarca, yapılan eylem ve dik duruş sayesinde KKTC'de başörtüsü ile diploma alma sorununun tamamen çözüldüğünü söyledi.

Öğrencilerden Sacide Kulu, mezuniyet töreninde okul arkadaşlarıyla birlikte diplomalarını alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, kendilerine destek veren arkadaşlarına teşekkür etti.Konuşmaların ardından onaylanan diplomalarını öğretmenlerinin elinden alan öğrenciler, duygulu anlar yaşadı.Hala Sultan İlahiyat Kolejinde 21 Haziran'da yapılan mezuniyet töreninde diplomalarında başörtülü fotoğrafları bulunan öğrencilerin lise diplomaları KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmamış, sorun, Başbakan Tufan Erhürman'ın müdahalesiyle çözülmüştü.

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