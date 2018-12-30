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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
KKTC'de 21 düzensiz göçmen yakalandı - GAZİMAĞUSA

KKTC'de 21 düzensiz göçmen yakalandı - GAZİMAĞUSA

- Tırlarda yapılan aramalardan görüntüler KKTC 'de 21 düzensiz göçmen yakalandıGAZİMAĞUSA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ( KKTC ) yasa dışı yollarla girmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı. KKTC polisi, şüphe üzerine Gazimağusa Limanı'na gelen bir yük gemisinde bulunan iki tıra operasyon düzenledi.
Operasyonda tırların birinin dorsesinde ülkeye yasa dışı yollarda girmeye çalışan Suriyeli 21 düzensiz göçmen tespit edildi.Yakalanan kaçak göçmenlerden ikisinin, tedavi amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis Kaçak Göçmen Kaçak Akalan 

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