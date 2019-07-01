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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
KKTC Başbakanı Tatar'dan düşen cismin bulunduğu bölgede inceleme - LEFKOŞA

KKTC Başbakanı Tatar'dan düşen cismin bulunduğu bölgede inceleme - LEFKOŞA

- KKTC Başbakanı Tatar'ın olay yerini incelemesi - KKTC Başbakanı Tatar'ın açıklaması - Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent Köyü'nü ziyaret eden Tatar, cismin füze parçası olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu belirttiANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına dün düşen cisme ilişkin incelemelerde bulundu.Türk Ajansı Kıbrıs 'ın (TAK) haberine göre, Başbakan Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan ve diğer yetkililerle olayın yaşandığı Taşkent köyüne geldi.Cismin düştüğü yeri inceleyen Tatar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. - "Füze parçası olabilir"Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Tatar, “Kesin bir şey söyleyemeyeceğim fakat bana verilen bilgi bunun füze olduğu yönünde. Kaza olabilir veya havada bir saldırı üzerine parçalanmış ve buraya düşmüş olabilir, bekleyip göreceğiz." dedi.
Olayın bütün detaylarıyla inceleneceğini, gerekirse Türkiye'den yardım alacaklarını aktaran Tatar, "Kesin sonuç, tetkikler sonrasında ortaya çıkacak. Türkiye’deki yetkililerle Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı üzerinden haberleşiyorum." diye konuştu.
Tatar, bölgede bu tür olayların tekrarlanmamasını dilediğini ifade etti.
Öte yandan, Başbakan Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taşkent'te yaşanan olayın aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.Tatar, "Taşkent köyümüz ve ülkemiz dün gece havada patlayan ve füze olduğu üzerinde durulan bir cismin düşmesi ve yangın çıkması dolayısıyla ciddi bir tehlike atlatmıştır." ifadelerini kullandı.Güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğünü kaydeden Tatar, patlama ve yangının, herhangi can kaybına neden olmamasından memnun olduklarını kaydetti.

Sosyal Medya General Başkent Saldırı Basın Mensupları 

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