Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kızına yazıp bestelediği 'Kardelenim' şarkısını lösemi hastalarına armağan etti

Kızına yazıp bestelediği 'Kardelenim' şarkısını lösemi hastalarına armağan etti

Efe Güngör ile röportaj

Hastane Akalan Muhabir Lösemi Hastası Lösemi Hastalığı 

-Klipten görüntü

( DENİZLİ - ÖZEL)- Lösemili bir kızın hayatının anlatıldığı ‘Kardelenim’ klipi büyük ilgi gördü- Kardelenim şarkısı ile lösemi hastalığına ve bir babanın dramına dikkat çekti DENİZLİ

- Denizlili sanatçı Efe Güngör, lösemi hastalığına dikkat çekmek için söz ve müziği kendisine ait olan ‘Kardelenim’ isimli şarkısına klip çekti. Klipte bir babanın lösemi hastalığına yakalanan kız ile ilgili yaşadıkları, dramı anlatılıyor. Sosyal medyada büyük yankı bulan ve lösemi hastası olan kızı için çırpınan bir babanın hikayesinin anlatıldığı klip sözleri ve müziği ile büyük ilgili gördü. Klipte lösemi hastası olan kızın doğumu ve sonrasında babası ile yaşadığı mutlu günlerin ardından hastalığın ortaya çıkması sonrası yaşananlar anlatılıyor. Kliple ilgili İhlas Haber Ajansı

muhabirine açıklamalarda bulunan Güngör, ‘Dünya Lösemili Çocuklar Haftası’ dolayısı ile böyle bir çalışma yaptıklarını kaydeden Güngör, daha önceleri de kendisinin bu tür çalışmalar yaptığını belirtti.
Çalışmanın Kızılay Antalya Kan Bankası ile hastane desteğinde yapıldığını ifade eden Güngör, şarkıyı ise kendi kızına yazdığını ancak bir arkadaşları vasıtası ile Kardelenim şarkısını lösemili hastalar için değerlendirilmesi talebi gelince geri çevirmediğini vurguladı. Güngör, “Konu çocuklar olunca, lösemi olunca hiç tereddüt etmeden ‘evet’ dedim. Ben Denizlili bir sanatçı olarak isterdim ki yanımda kurumlar ya da hastaneler olsun ama ne yazık ki kimse olmadı. Lösemili hastaların hayatı sevmesini ve umutlarla bağlanmasını istiyorum” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı