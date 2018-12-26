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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Kızıltepe’de mısır tarlada kaldı

- Kızıltepe’de mısır tarlada kaldı

Mısır tarlası

İklim Değişikliği Mısır Aşırı Yağış Yağan 

-Tarladan detay
-Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi ile röportaj
-Çiftçilerle röportaj
-Genel ve detay

( MARDİN ) Kızıltepe’de mısır tarlada kaldı MARDİN - Mardin’in Kızıltepe ovasında son günlerde yağan yağmur nedeniyle mısır tarlada kaldı. Çiftçiler, ürünlerini biçemedikleri için kara kara düşünüyor. Kızıltepe ovasında yaklaşık 900 bin dönüme ikinci ürün olarak ekilen mısır, bölgede son zamanlarda etkili olan yağışlar nedeniyle henüz toplanamadı. Çiftçilerin çoğunun biçemediği mısır, çürümeye başladı.
Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi, “Mardin'de ikinci ürün olan mısır bu sene iklim değişikliğinden dolayı tarlada kaldı. İki aydan beri aşırı yağış bölgede hiç durmadığından dolayı mısırlarımız tarlada kaldı, biçemiyoruz ve küflenmeye başladı.
Tarlaya giremiyoruz, çiftçi tarlaya giremiyor. Borç zamanı geldi, çiftçimiz mağdur. Çiftçi, mazot ve elektrik parasını ödeyecek ama ürününü biçemiyor. Şu an çiftçilerin yüzde 99’unun mısırı tarlada” dedi.
Çiftçi Mehmet Karaboğa da ürünlerinin tarlada kaldığını ifade ederek, kimsenin mısırı toplayamadığını kaydetti.

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