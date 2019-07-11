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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kızıltepe’de feci kaza...Beton mikseri kadını ezdi

Kızıltepe’de feci kaza...Beton mikseri kadını ezdi

olay yerinden görüntü

Polis Beton Mikseri Polis Ekipleri Çocuk Parkı 

-mikserin görüntüsü
-ölen emine Ö.nün yakınlarının feryadı

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde freni boşalan beton mikseri Emine Ö. isimli bir kadını ezdi. Emine Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen beton mikseri sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, bugün saat 19.00 sıralarında Mardin’in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde freni boşalan 47 KB 435 plakalı beton mikseri sürücüsü çocuk parkı yanında bulunan Emine Ö. isimli kadını ezdi. Kazada Emine Ö. olay yerinde feci şekilde can verirken akrabalarının feryadı mahalleyi inletti. Olay yerine onlarca vatandaş gelerek ismi öğrenilemeyen 47 KB 435 plakalı beton mikseri sürücüsüne tepki yağdırırken polis sürücüyü gözaltına alarak Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Kazada hayatını kaybeden Emine Ö. otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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