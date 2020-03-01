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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
- Kızıltepe'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

- Kızıltepe'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Şahsın hastane çıkışı

Hastane Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Hapis Cezası Polis Ekipleri 

-Polislerin eşlik etmesi
-Araca binmesi

( MARDİN ) Kızıltepe'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, 2 ayrı suçtan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ya da bulundurma' suçlarından kayıtları olan, ayrıca bu suçlar kapsamında toplam 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.D. isimli şahsı kovalamaca neticesinde yakaladı.Adliyeye sevk edilen V.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi
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