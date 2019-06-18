Kızılcahamam'da aşırı yağışlar sele neden oldu



- Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi'nde aşırı yağışlardan dolayı sel yaşandı. Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava son bir haftadır Ankara'nın merkez ve dış ilçelerinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ankara'nın Kızılcahamam İlçesinde ilçenin kuzey kısmında yer alan Güvem, Eğerli Başköy, Eğerli Kuzören, Kavaközü ve Seyhamamı mahallelerinde etkili oldu. Bu bölgede etkili olan sağanak ekili arazileri, ev ve ahırlara zarar verdi. Eğerli Başköy Mahallesinde bir koyun sürüsünün üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu 20 koyun ile bir davar köpeği telef olduğu öğrenildi. (BC -

