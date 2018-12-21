Kızılay otogardaki evsizlere çorba dağıttı

-Adana Kızılay şube başkanının çorba dağıtırken görüntülerü

-Adana Kızılay Şube Başkanının açıklaması



( ADANA )- Türk Kızılay’ı gönüllüleri ile Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, akşam otogarda yaşayan evsizlere ve yolculara çorba ikramında bulundu ADANA



- Adana’da Türk Kızılay’ı otogarda yaşayan evsizlere ve yolculara çorba dağıttı.

Akşam saatlerinde Türk Kızılay’ı gönüllüleri ile Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, otogarda yaşayan evsizlere ve yolculara çorba ikramında bulundu. Ramazan Saygılı çorbaları vatandaşlara kendi elleriyle dağıtırken onların dertlerini dinledi. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, ”Biz geleneksel anlamda yoksulun haftasında bugün nerede ihtiyaç sahip var ise şehrin belirli yerlerinde bugün ki yaptığımız etkinliği yapıyoruz. Bugün otogarımızda bu boynu bükük kardeşlerimizi, Kızılay’ın merhamet eliyle sıcak çorbasını ikram ederek bu etkinliği yapmanın tadını yaşıyoruz” dedi.

(CNK-

