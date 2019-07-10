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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kızılay, kurban bağışı bedellerini açıkladı

Kızılay, kurban bağışı bedellerini açıkladı

Başkan Kınık’ın konuşması

Enflasyon Yurt Dışı Basın Toplantısı Toplantı Kurban Bedeli 

-Toplantıdan detaylar
-Genel detaylar
-fotoğraf

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kızılay, Kurban Bayramında ihtiyaç sahiplerine ulaşmak amacıyla düzenlenen vekaletle kurban bağışı kampanyasının fiyatlarını açıkladı.
Buna göre, yurt içinde kurban bağışı bedeli 850 lira, yurt dışında ise 725 lira olarak belirlendi. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, ’’Türkiye dahil 51 ülkede, ülkemizin 81 vilayetinde, dünyanın 100 noktasında yaklaşık 4 buçuk milyon ihtiyaç sahibine vekaletle kesilen kurban paylarını ulaştırmaya gayret edeceğiz’’ dedi.
Kızılay’ın geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, bu yıl için kurban bağışı bedellerinin yurt içinde 850 lira yurt dışında ise 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan, Hilal Olsun Türkiye’’ sloganıyla yola çıktıklarını belirten Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, ’’Kurbanın bereketini yıl boyu yaşatıyorsak, Hilal olsun Türkiye. Ramazan’da Hilal Olsun Türkiye demiştik, Kurban’da da demeye devam edeceğiz. 2018 yılında 154 bin 854 hisse kurbanı yaklaşık 3.8 milyon insana ulaştırdık. 2019 kampanyamızın hedefi ise yurt içinde dağıtılmak üzere 70 bin hisse kurban, yurt dışında dağıtılmak üzere 110 bin hisse kurban toplamda 180 bin hisse kurban hedefiyle yola çıkıyoruz. Bu sene geçen seneki rakamlarımızdan biraz daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye dahil 51 ülkede, ülkemizin 81 vilayetinde, dünyanın 100 noktasında yaklaşık 4 buçuk milyon ihtiyaç sahibine vekaletle kesilen kurban paylarını ulaştırmaya gayret edeceğiz. Yurt içinde 2.1 milyon insana ulaşmayı hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı. Kızılay’ın enflasyon canavarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Kınık, ’’Kızılay enflasyon canavarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Enflasyonla mücadele kapsamında elimizden gelen bütün imkanları sarf ediyoruz. Çok optimum şartlarda gerçekleşen ve verimli bir organizasyon olması için çalıştığımız bu organizasyonumuzda yurt içi kurban bedelimiz 850 lira, yurt dışı kurban bedelimiz ise 725 lira olarak belirlendi. Yurt dışındaki 50 ülkede yapacağımız organizasyonalar ve 81 vilayetimize dağıtacağımız hisselerimiz için vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz’’ diye konuştu.

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