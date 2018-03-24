- Kızılay’dan Afrin’e yardım

-Yardımların dağıtımı

-Kınık’ın açıklaması



( AFRİN ) AFRİN



- Kızılay ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör unsurlarından temizlediği Afrin’de yardım malzemesi dağıttı.

Türk ekiplerinin yardımı Afrin halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezi terör unsurlarından temizlendi. Kızılay’ın yardım konvoyu mayın ve patlayıcı temizleme çalışmalarının yürütüldüğü Afrin’e ulaştı. Kızılay ekipleri, ilçe merkezinde yardım malzemesi dağıtımı gerçekleştiriyor. Kızılay ekiplerinin yardım dağıtımında Afrin halkı uzun kuyruklar oluşturdu. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık yardım dağıtımı sırasında yaptığı açıklamada, "Afrin kent merkezinde mobil mutfağımızdan Afrinli vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı’nın tamamlanmasından sonra ardından Afrin genelinde güvenliğin tesis edildiği, sivil halkın yavaş yavaş köylerinden evlerine döndüğü ve hayatın normalleştiğini gözlemliyoruz. Kızılay olarak biz de burada yaşayan insanların, Afrin’in gerçek yerleşim sahiplerinin hayatının kolaylaşması için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Bu çerçevede öncelikle köylerinde, kent merkezinde ihtiyaçların tespit edilmesi için bir saha araştırmasına girdik. Çok hızlı bir şekilde bu değerlendirmeleri bitirmek üzereyiz" ifadelerini kullandı. "Okullar terör örgütleri tarafından sığınak olarak kullanılıyordu" "Türkiye sivil toplumuyla, devletiyle bir seferberlik halinde buradaki yaraları sarmaya çalışıyor" diyen Kınık, "Buradaki insanların kaygıları gidermeye çalışıyor. Daha önce bu bölgelerden farklı yerlere göç etmiş çok sayıda insan var. Bu bölgelerden Türkiye’ye göç etmiş olan Kürt asıllı vatandaşlarımız da var. Dolayısıyla bu baskılar sona erdikten sonra dönüşlerin başlayacağına inanıyoruz. Barınma ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Bunun için güvenlik güçlerimiz, bombalı tuzakların temizlenmesi, kamu binaların, okulların, hastanelerin, yolların güvenli hale gelmesi için çok büyük bir seferberlik halinde çalışıyor" ifadelerini kullandı. Bölgenin barajında meydana gelen sıkıntının Türk yetkilileri tarafından giderilmesinin ardından barajın yeniden bölgede faaliyete geçeceğini kaydeden Kınık, "Hastaneleri inceledik. Buradaki güvenlik tedbirleri alındıktan sonra bu bölgedeki hekimlerle irtibata geçtik. Onlarla da görüşeceğiz. Hızlı bir şekilde Afrin’deki hastanenin faaliyete geçmesi için Sağlık Bakanlığımızla birlikte AFAD koordinasyonunda Kızılay olarak çalışacağız. Okullar terör örgütleri tarafından sığınak olarak kullanılıyordu. Müfredatı değiştirilmişti. Suriyeliler bu değişiklikten sonra çocuklarını buraya göndermiyorlardı ama bundan sonra tekrar kendi öz müfredatlarına dönecekler. Bizler de eğitimin, sağlığın, içme suyunun, barınma temelli hizmetlerin desteklenmesi için çalışıyoruz. Afrin’i Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi, İdlib bölgesinde olduğu gibi Suriye’nin kendi halkı liderleri yönetecek. Onlarla irtibat halinde BM’nin işbirliği ile Türkiye’den sınır ötesi yardımları ile destekleyeceğiz. Buranın hayatının normale dönmesi için uluslararası yardımlara ihtiyaç var. Burada Türk askerini gören, sivil toplum kuruluşlarını gören, ay yıldızımızı, hilalimizi, Kızılay’ımızı gören kim varsa bizi kucaklıyor. Bu bölgede coğrafi bütünlüğümüzün olduğu bölge, bölge ile kader birliğimiz var. Buraya bugün gelmedik. Biz zaten birlikte yaşıyorduk" ifadelerini kullandı. Kınık, "Bu bölgelere operasyon devam ederken güvenlik güçlerimiz insani yardım tırlarının bölgeye girmesini sağladı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Suriye Arap Kızılay’ın 29 tırı Afrin’e operasyon sırasında girdi. Bundan sonra da Türkiye tarafından olsun, diğer taraflardan olsun işbirliği sağlayarak bütün yardımların bu bölgeye ulaştırılması noktasında aracılık yapacağız" ifadelerini kullandı.

