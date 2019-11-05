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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kızıl gün doğumu hayran bıraktı

Kızıl gün doğumu hayran bıraktı

Kızıla bürünen gökyüzü

Gökyüzü Objektif Irak 

-Detay görüntüler

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Gün doğumunda objektife yansıyan görüntülerde kızıla bürünen gökyüzü eşsiz manzaralar oluşturdu. İstanbul Beylikdüzünde gün doğumundan çekilen görüntüler kartpostallık manzaralar oluşturdu. Güneşin doğmaya başlaması ile kırmızı, sarı ve turuncu renklerinin gökyüzünde dansı izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bulutların kızıla boyayan güneş ışıklarının manzarasına kuş sesleri eşlik etti. Adaların üzerinde gün doğumunda sis oluşurken, kızıla bürünen gökyüzü manzarası muhteşem görüntüler oluşturdu. (AFS- ÖY-
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