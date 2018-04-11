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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kızıl geyikler doğaya salınıyor - BİLECİK

Kızıl geyikler doğaya salınıyor - BİLECİK

- Kızıl geyiklerin doğaya salınmak üzere konteynerlerine taşınması - Konteynerlerin tırlara yüklenmesi - Konteynerlerdeki kızıl geyiklerin doğaya salınması - Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Bizler kızıl geyiklerin yayılış alanlarını artırmak için bu bölgelerde kurduğumuz yetiştirme merkezlerinde çoğaltıyor ve soy karışımı için Türkiye'nin farklı bölgelerine naklediyoruz. Böylece bu türümüzün hastalıklara karşı daha dirençli olmalarını temin ediyoruz"ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, aşırı avlanma sonucu sayıları azalan kızıl geyikleri kurdukları yetiştirme merkezlerinde çoğaltıp, soy karışımı için Türkiye'nin farklı bölgelerine naklettiklerini belirterek, "Böylece bu türümüzün hastalıklara karşı daha dirençli olmalarını temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeryüzünde yaşayan en büyük geyik türlerinden ve Türkiye'nin en büyük kara memelilerinden biri olan kızıl geyikler (Cervus elaphus) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından üreme merkezlerinde çoğaltılarak, farklı bölgelerdeki tabii yaşam alanlara gönderiliyor.Bu kapsamda Uludağ Üniversitesi ve DKMP Genel Müdürlüğü arasında 2004'de imzalanan protokol çerçevesinde Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içinde oluşturulan merkezde 3 erkek, 7 dişi ile başlayan kızıl geyik yetiştirme çalışmaları devam ediyor. Bu merkezde yetiştirilen 5 kızıl geyik tabii hayatın desteklenmesi amacıyla Bilecik 'te doğaya salındı.Merkezden ocak ayında da 5 kızıl geyik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na nakledilmişti. Daha öncekilerle birlikte Bursa'daki yetiştirme merkezinden farklı bölgelere gönderilen kızıl geyik sayısı 27 oldu. - Türkiye'de 5 merkezde yetiştirme çalışması yapılıyorAçıklamada değerlendirmelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ülkedeki kızıl geyiklerin sayısının aşırı avlanma sonucu azaldığını ve hayvanların eski yayılış alanlarını yitirdiklerini belirtti.
Bu geyiklerin belirli bölgelerde yaşadıklarına dikkati çeken Eroğlu, "Bizler kızıl geyiklerin yayılış alanlarını artırmak için bu bölgelerde kurduğumuz yetiştirme merkezlerinde çoğaltıyor ve soy karışımı için Türkiye'nin farklı bölgelerine naklediyoruz. Böylece bu türümüzün hastalıklara karşı daha dirençli olmalarını temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.Türkiye genelinde 5 ayrı merkezde yetiştirme çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Eroğlu, "Bu çalışmalar çerçevesinde önümüzdeki günlerde Gümüşhane, Eskişehir ve Kocaeli'ye de nakil yapmayı planlıyoruz. Böylece ülkemizde geyik popülasyonunu artırıyor ve yaban hayatı destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hastalık Bild Sayılar Yazılı Açıklama Hayvan 

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