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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kızı öldürülen babadan suç duyurusu - İZMİR

Kızı öldürülen babadan suç duyurusu - İZMİR

- Filiz T'nin babası Osman Toprak'ın konuşması - Toprak'ın suç duyurusu dilekçesini göstermesi İzmir 'de kızı öldürülen babadan suç duyurusu - Baba Osman Toprak: - "Bana bu acıyı yaşatan İ.T. ve azmettirerek suça ortak olan annesi V.T'nin en ağır cezayı almalarını istiyorum"İZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedildiği öne sürülen ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden 38 yaşındaki Filiz T'nin babası Osman Toprak, kızının eşi İ.T. ve kayınvalidesi V.T. hakkında Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Evladını dün toprağa veren Osman Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının kayınvalidesi ile aynı evde yaşadığını, damadın annesinin yaşanan olaylardan haberdar olmamasının imkansız olduğunu söyledi.

Toprak, kızının sabah çok erken saatlerde çalışmak için tarlaya gittiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Öğleye kadar çalıştıktan sonra o yorgunluğa rağmen bir de öğleden sonra başka bir tarlaya giderek evine ekmek getiriyordu. Bir de kalkmış kızıma 'ellerin nasırlı' diye hakaret ediyormuş. Sağlığım el verdiği sürece hukuk mücadelesini sürdürerek, bana bu acıyı yaşatan İ.T. ve yaşanan olayla ilgili doğrudan doğruya azmettirerek suça ortak olan V.T'nin en ağır cezayı almalarını istiyorum. Bu konuda yüce adalete sonuna kadar güveniyorum."Kızının organlarının bağışlandığını kaydeden baba Toprak, "Kızım öldü ama başkalarının, kızımın organlarıyla hayat bulacak olması beni mutlu etti." dedi.
Ödemiş ilçesinde 10 Aralık Salı günü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Filiz T'nin beyin travması geçirdiği belirlenmiş, omuriliğinde de kırık tespit edilmişti. Yoğun bakıma alınan kadını darbettiği ileri sürülen İ.T, üç gün sonra gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Filiz T, önceki gece hayatını kaybetmiş, organları ailesince bağışlanmıştı.

Muhabir Kayınvalide Suç Duyurusu Valid Beyin Travması 

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