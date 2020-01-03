Kızı kocası tarafından öldürülen acılı baba cinayeti anlattı: “Kızımın şah damarından kanların fışkırdığını gördüm”

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( DENİZLİ )- “Kızım ‘kurtarın beni, yaşamak istiyorum’ diye bağırmaya çalışıyordu”- Kocası tarafından öldürülen Hafize Kurban davasına devam edildi DENİZLİ



- Denizli’de 2019 yılı ağustos ayında kocası tarafından sokak ortasında boğazı kesilip bıçaklanarak öldürülen Hafize Kurban davasına devam edildi. Davada, kızı öldürülen baba Mustafa Balık olay gününü “Kızımın şah damarından kanların fışkırdığını gördüm. Ambulans geldiğinde ise kan bitmişti ‘kurtarın beni, yaşamak istiyorum’ diye bağırmaya çalışıyordu” dedi.

Hafize Kurban cinayeti davası Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesin de görülen duruşma ile devam etti. Duruşmaya tutuklu katil zanlısı eski koca Uğur Kurban ile öldürülen Hafize Kurban’ın aile üyeleri ile avukatlar katıldı.

Ara karar verilen davada mahkeme heyeti olay anına tanık olan Hafize Kurban’ın babası Mustafa Balık’ı dinledi. Duruşmada ifade veren Balık, olay gününün kızının nasıl öldürüldüğünü anlattı. Balık ifadesinde, “Salı günü saat 11.00 civarında Uğur’un, kızımla oturduğu eve temizlik yapmak için gittiğimizde ev yerle bir şekilde darmadağınık haldeydi. Uğur belli bir süre sonra eve geldi. Biz birkaç sefer kendi evimize malzeme getirip götürdük hazırlık yaptığımız sırada evin 1 odasında yarım saat kadar Uğur’la kızım (Hafize Kurban) konuştular. Kızım Uğur ile dışarı çıkarak konuşmak istediklerini ve kendisinin de kabul ettiğini bende dışarıda kızımın yanına çıkacağımda Kızım ‘baba ben ailemi kurtarmak istiyorum karışma’ dedi.

Kızım çocukları A.K.’yi kucağına alarak dışarı çıktı. Uğur çocuğu bırakmasını söylemiş ama kızım bırakmamış. Dışarı çıktıktan 5 dakika sonra bir çığlık duyduk. Kızımı kanlar içinde gördüm şah damarından kanların fışkırdığını gördüm. Ambulans geldiğinde ise kan bitmişti ‘kurtarın beni, yaşamak istiyorum’ diye bağırmaya çalışıyordu. Torunlarım bu olaydan sonra psikolojik tedavi görmeye başladılar” dedi.

“Zamanında boşansalardı böyle olmazdı” Anne Huriye Balık ise verdiği ifadesinde kızının bıçaklandığını torunundan öğrendiğini kaydederek şunları söyledi: “Olay günü kızımın sesini duyduğumuzda torunum koşarak geldi ve bize ‘koş annemi ittirdi babam kan akıyor’ dedi.

Koşup gittiğimde ise kan akıyordu her yerinden tampon yaptım ardından kan akmıyordu. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı. Zamanında boşansalardı böyle olmazdı şimdi çocuklar ‘anneme sarılmak istiyorum’ diyor.” Katil zanlısı koca: “Daha fazla ceza almamı istiyorlar” Duruşmada katil zanlısı Uğur Kurban ise önceki duruşmada verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirtirken, eski eşinin aile üyelerinin kendisinin daha fazla ceza alması için bu şekilde ifade verdiklerini öne sürdü. Kurban avukatı ise ifade veren Hafize Kurban’ın yakınlarının verdikleri ifadelerinin dosyada yer alan önceki ifadeleri ile karşılaştırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile duruşmanın 28 Şubat 2020’ye ertelenmesine karar verdi. Sanık müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor Görülen davada ise Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Uğur Kurban hakkında 'tasarlayarak eşini kasten öldürme', 'eşe karşı kasten yaralama' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ile 'kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. 27 Ağustos'ta Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde Hafize K. (23), eşi Uğur K. tarafından boğazı, göğsü ve karın boşluğundan bıçaklandı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede verdiği 9 günlük yaşam mücadelesini kazanamayarak hayatını kaybederken, Uğur K. polis tarafından yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. Öte yandan, kentteki bazı kadın sivil toplum kuruluşları ise dava öncesi adliye önünde pankart açarak kısa bir protesto gösterisi yaptı.



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