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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kızgın boğa yanına kimseyi yaklaştırmadı

Kızgın boğa yanına kimseyi yaklaştırmadı

Kızgın boğadan görüntü

Amatör Kamera Kamera Gesi Amatör Cesar 

-Vatandaşların kovalanması
-Vatandaşların sokak arasında kaçmaları
-İp çekme mücadelesi
-İp çekerken düşen vatandaş
-Boğanın etkisiz hale getirilmesi
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Önüne çıkanı kovaladı ADIYAMAN

- Adıyaman’da, kesim esnasında sahiplerinin ellerinden kurtulan kızgın boğa, kimseyi yanına yaklaştırmadı. Kendisine yaklaşmaya çalışan herkesi kovalayıp durdu. Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesinde bulunan boş bir alanda kesilmek istenilen boğa, sahiplerinin ellerinden kurtuldu. Kızgın boğayı yakalamak isteyen boğa sahipleri ile mahalledeki vatandaşlar boğaya yaklaşamadı. Kızgın boğa cesaret ederek kendisine yaklaşmak isteyen kişileri de ara sokak içerisinde kovaladı. Kızgın boğayı yakalama çalışmaları amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Boğanın bir anlık dalgınlığından faydalanarak iple yakalayan vatandaşlar bu defa ipin ucunu kaçırmamak için boğayla adeta mücadele etti. İp çekme mücadelesinde bazı vatandaşlar dengesini kaybederek yere düştü. Kızgın boğa daha sonra boş alan içerisinde vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek kesildi.
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