Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Kız meselesi ile başlayan tartışma bıçaklı tüfekli kavgaya döndü

Kız meselesi ile başlayan tartışma bıçaklı tüfekli kavgaya döndü

olay yerinden görüntü

Kız Meselesi Polis Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-şahısların kısa gorüntüsü
-pompalı tüfek bıçak görüntüsü
-polisin kovan araması olay yeri inceleme ve detaylar var

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde İ.B ile E.G arasında kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada taraflar birbirine silah ve bıçakla saldırdı. Kavga eden şahıslar polis ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle sakinleştirildi. Olay Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında kız meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenilen İ.B. ile E.G. İnegöl Devlet Hastanesi'nin arkasında kalan bölgede karşılaştı. Şahıslar bir süre burada tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre İ.B. beraberinde getirdiği pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.
İ.B'nin silah sıktığını gören E.G. de yanındaki bıçakla saldırmaya başladı.
silah seslerini duyan vatandaş olayı polis ekiplerine ihbar etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen kolluk kuvvetleri tarafları güçlükle ayırdı. Etkisiz hale getirilen İ.B. ile E.G. gözaltına alındı. Olay yerinde kavgayla ilgili inceleme yapan ekipler kavgada kullanılan pompalı tüfeğe el koyarak bölgede boş kovan aradı. Yapılan aramada silaha ait herhangi bir kovan bulamayan ekipler E.G. tarafından kullanıldığı iddia edilen bıçağı buldu. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerine devam ederken gözaltına alına şahıslar emniyette götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı