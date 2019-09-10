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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kız lisesinde ‘İntihar’ paniği

Kız lisesinde ‘İntihar’ paniği

-Okuldan görüntüler

İntihar Polis Öğretmenler Öğretmen Sağlıkçı 

--Ekiplerden görüntüler
--Kaymakam Mustafa Kılıç'ın gelmesi
--Kaymakamın okul çıkışı konuşması
--detaylar

( KAYSERİ )- Arkadaşına kızan öğrenci pencereden atlamaya çalıştı KAYSERİ

- Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kız Anadolu lisesinde arkadaşına kızan öğrenci pencereden atlamaya teşebbüs edince panik yaşandı. Okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye mahallesinde bulunan Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir öğrenci arkadaşıyla tartışınca sinir krizine girdi. Atlamak için pencereye koşan öğrenci, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından tutuldu. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede inceleme yaparken, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç da, okula gelerek bilgi aldı. Okul çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, “Arkadaşına kızdığı için bir teşebbüste bulunmuş. Camdan atlamak için öyle bir teşebbüste bulunmuş ama arkadaşlar müdahale etmişler. Bir sorun yok. Şuan sağlıkçılar ve emniyetten arkadaşlar görüşüyorlar” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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