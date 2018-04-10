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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu'na ağırlaştırılmış müebbet

Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu'na ağırlaştırılmış müebbet

-ARŞİV-

Kamera Güvenlik Kamerası Kız Kardeş 

-operasyondan görüntü
-ele geçirilenlerin görüntüsü
-şahısların görüntüsü
-güvenlik kamerası görüntüleri
-olay yerinden görüntü
-Ceylan Timuroğlu'nun görüntüleri
-fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu öldüren Erhan Timuroğlu, “kardeşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
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