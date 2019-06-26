Kız çocuklarına ‘anne’ şıklığı

-Genel

-Röportaj



( İSTANBUL )- Son trend çocuk abiyeleri İSTANBUL



- Kız çocukları anneleri ile şıklık yarışına giriyor. Paltodan, abiyeye kadar oluşturulan koleksiyonlar çocukların ve ebeveynlerin ilgisine sunuluyor. Bebek ve çocuk modasının kalbinin attığı İstanbul Kids Fashion, 200 markanın katılımıyla ziyarete açıldı. Fuarda, 0-16 yaş grubu için 2019-2020 sonbahar-kış sezonuna yönelik bebek çocuk giyim, abiye, pijama, iç çamaşırı, çorap, aksesuar, ev tekstili, mobilya gibi tüm alt sektörlerden geniş yelpazede ürünler sergileniyor. Fuarda 4 günde 80 ülkeden ziyaretçiler bekleniyor. Fuarda, çocuklar için tasarlanmış birbirinden farklı tarzda iç ve dış giyim ürünleri sergileniyor. Bunların arasında ise kız çocukları için tasarlanan abiyeler dikkat çekiyor. Anneleriyle aynı şıklığa bürünmek isteyen kız çocuklarına özel dizayn edilen abiyeler göz alıyor. Hem şıklık hem de kumaş olarak ‘anne’ tarzına kafa tutan abiyeler, Türkiye’den dünya pazarına da sunuluyor. “Çocuklar görselliği ön plana çıkaracak ürünleri seçiyor” Konuyla ilgili olarak bu alanda faaliyet gösteren firma sahibi Efe Şenol, “Özellikle söylememiz gereken şey şu; annelerin giydiği materyal kumaşların aynılarını ve benzerlerini çocukta da uygulamak için kullanılan bir trend var. Hatta anne çocuk modası ve baba çocuk modası gibi durumlarda söz konusu olabiliyor. Tüm bunların neticesinde de materyal olarak olsun, aksesuar olarak olsun, uygulama olarak olsun çocuklar daha eğlenceli, daha kabarık elbiseleri ve görselliği ön plana çıkartacak olan modelleri seçiyor ve beğeniyorlar” dedi.

İki tür bulunuyor; tüllü ve kumaş elbiseler Global dünya modasının hızlı bir şekilde değiştiğini belirten Şenol ,”Biz modellerimizi ikiye ayırıyoruz tüllü elbiseler bunlar dünyada düğün elbiseleri, doğum günü elbiseleri, seremoni elbiseleri oluyorlar. İkinci ise kumaş elbiseler kullanıyoruz. Kumaşı anneler ve çocuklar da giyebiliyor. Bayan modasında öncülük edecek danteller ve tüller kullanıyoruz” şeklinde bilgi verdi. “Daha iyi hizmet ve daha kaliteli ürünler sunmalıyız” Ürünlerinin büyük bir kısmını ihraç ettiklerini kaydeden Şenol, Türkiye’nin çok ciddi bir tekstil ülkesi olduğunu belirterek, “Türkiye çocuk anlamında olsun, üretim anlamında olsun çok ciddi bir tekstil ülkesi ve üretim kapasitesi çok fazla ancak markalaşma anlamında, marka bilirliği anlamında çok geride kalıyoruz. Daha çok bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor. Müşteriye daha iyi hizmet ve daha kaliteli ürünler sunmamız gerekiyor. Gün geçtikçe de bunun çok daha ileriye gittiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz” diye konuştu.

0-16 yaş arası grubu sonbahar-kış sezonu çocuk hazır giyim, aksesuar, ev tekstili ve mobilya tasarımlarının sergilendiği fuar, 29 Haziran’a kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine açık olacak. (ACÖ-E)

