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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kız arkadaşıyla buluşmak için para çaldığı iddiası - ADANA

Kız arkadaşıyla buluşmak için para çaldığı iddiası - ADANA

- Kırtasiyeden detay - Polis ekiplerinin çalışmasıKız arkadaşıyla buluşmak için para çaldığı iddiası - Adana 'nın Çukurova ilçesinde kız arkadaşıyla buluşmak için kırtasiyeden para çaldığı öne sürülen kişi halk otobüsünde yakalandıADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçesindeki kız arkadaşıyla buluşmak için kırtasiyeden para çaldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.İddiaya göre, Yurt Mahallesi'ndeki bir kırtasiyeye gelen Hasan K. (21), kasadaki 300 lirayı alarak kaçtı.Durumu fark ederek şüphelinin peşinden koşan iş yeri sahibi Ramazan Ş, zanlıyı yakalayamayınca polise haber verdi.Ekipler, şüpheliyi bindiği halk otobüsünde yakaladı.Hasan K'nin ifadesinde, kız arkadaşıyla buluşmak için hırsızlık yaptığını söylediği belirtildi.

Polis Kız Arkadaş Akalan Halk Otobüsü Hırsız 

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