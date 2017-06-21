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21 Haziran 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Kıyıya vuran balinanın kemikleri incelemeye alındı

Kıyıya vuran balinanın kemikleri incelemeye alındı

- Nesli tükenmekte olan dev balina kemiklerinden ayrıştırılarak bulunduğu yere gömüldü

Balina Akdeniz Sahili 


Hatay'ın Arsuz ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan ve kıyıya vuran ölü balinayla ilgili incelemelerde bulundu. İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi görevlileri, yaptıkları inceleme sonrası bulunduğu yerden kaldırılamayan balinanın kemiklerinden ayrıştırılarak bulunduğu yerde kepçeler vasıtasıyla gömüldü.

Edinilen bilgilere göre, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi görevlileri balinayı almak üzere geldiği kıyıda balinanın kemiklerinin çoğunun denize döküldüğünü gördü.

Görevliler tarafından kemiklerinin birçoğu denize dökülmüş ve kaldırılamayacak durumda olduğu için kemiklerinin bir kısmını topladılar ve ardından kepçe yardımıyla kıyıya vurduğu yere gömdüler.

Balinadan çıkarılan kemikler üniversitenin aracına konularak İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ' ne getirildi. Buradaki laboratuarda incelemeye alındı.

Balinanın tür olarak 70 yıla kadar yaşayabildiği belirtilirken, 2 bin 800 metre derinliğe kadar indikleri ve de şuana kadar bu türde rastlanan en ağır balinanın 65 ton olduğu ifade edildi.
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