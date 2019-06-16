Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizeri’in acı günü

( BURSA ) -- Kıvanç Tatlıtuğ’un kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı BURSA
- Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kayınpederi, stil danışmanı Başak Dizer’in babası Ali Cengiz Dizer Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’ın kayınbabası, stil danışmanı Başak Dizer’in babası Ali Cengiz Dizer 1,5 yıldır gördüğü kanser tedavisine 68 yaşında yenik düştü. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Cami’nde kılınan cenaze namazına katılan Kıvanç Tatlıtuğ’u arkadaşları yalnız bırakmadı. Ayakta durmakta güçlük çeken Başak Dizer ise taziyeleri kabul etti. Kıvanç Tatlıtuğ, cenaze namazının ardından kayınpederinin tabutunu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı. Ali Cengiz Dizer Nilüferköy Mezarlığı’na defnedilecek. (SD-
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