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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizeri’in acı günü

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizeri’in acı günü

- cenazeden detaylar

Kanser Tedavisi Cenaze Cenaze Namazı Cenaze Aracı Irak 

-- cenaze namazının kılınması
-- Kıvanç Tatlıtuğ ve yakınlarından detaylar
-- Helallik istenmesi
-- TAbutun taşınması

( BURSA ) -- Kıvanç Tatlıtuğ’un kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı BURSA

- Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kayınpederi, stil danışmanı Başak Dizer’in babası Ali Cengiz Dizer Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’ın kayınbabası, stil danışmanı Başak Dizer’in babası Ali Cengiz Dizer 1,5 yıldır gördüğü kanser tedavisine 68 yaşında yenik düştü. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Cami’nde kılınan cenaze namazına katılan Kıvanç Tatlıtuğ’u arkadaşları yalnız bırakmadı. Ayakta durmakta güçlük çeken Başak Dizer ise taziyeleri kabul etti. Kıvanç Tatlıtuğ, cenaze namazının ardından kayınpederinin tabutunu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı. Ali Cengiz Dizer Nilüferköy Mezarlığı’na defnedilecek. (SD-
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