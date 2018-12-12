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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kısıklı'da Holdingin bahçe duvarında el yapımı patlayıcı bulundu

Kısıklı'da Holdingin bahçe duvarında el yapımı patlayıcı bulundu

polis ekiplerinin incelemeleri

Güvenlik Görevlisi Demir Korkuluk Bomba İmha Uzmanları Polis Ekipleri El Yapımı Bomba 

-binanın olduğu sokak
-detaylar

( İSTANBUL )- Patlayıcının zamanı saat 22.30'a ayarlanmış İSTANBUL

- Üsküdar Kısıklı'da bir holdingin bahçesinin duvarındaki demir korkuluklar üzerinde pet şişe içerinde zaman ayarlı el yapımı bomba bulundu. Bomba imha uzmanları tarafında etkisiz hala getirilen patlayıcının zamanının 22.30'a ayarlandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Üsküdar Kısıklı'da bulunan bir holdingin bahçe duvarındaki demir korkuluklar üzerinde mavi iple asılı halde bir şişe görüldü.
Şişeden şüphelenen holdingin güvenlik görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Holdingin çevresindeki sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanı ekipler yaptıkları incelemelerde 2.5 litrelik pet şişe içinde bulunan maddenin zaman ayarlı el yapımı patlayıcı (EYP) olduğunu belirledi. Uzmanlar tarafında etkisiz hala getirilen patlayıcının zamanının 22.30'a ayarlandığı öğrenildi. Fitil ateşlemeli parça tesirli el yapımı patlayıcının düşük etkili olduğu ve EYP üzerinde herhangi bir not veya örgütsel flama bulunmadığı öğrenildi. Şüphelilerin tespiti için çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği bildirildi.
(ÖY-
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