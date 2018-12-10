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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kış mevsiminin vazgeçilmezi: 'Maraş paçası'

Kış mevsiminin vazgeçilmezi: 'Maraş paçası'

İş yeri iç ve dış detaylar

Hastalık Akalan Soğuk Algınlığı Kış Mevsimi Bağışıklık Sistemi 

-Paçanı hazırlanışı
-Pişirilmesi ve tabaklara servis
-Mehmet Sevdi röportaj
-Derya Düzyurt röportaj
-Zafer Ayranpınar röportaj

( KAHRAMANMARAŞ ) Kış mevsiminin vazgeçilmezi: "Maraş paçası"- Maraş paçası kış mevsiminde hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça tüketiliyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın vazgeçilmez özel lezzetleri arasında yer alan ‘Maraş paça’ kış mevsiminde hatalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça tüketiliyor. Kahramanmaraş’ta yoğun olarak tüketilen paça, özellikle kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için alternatif yiyecekler arasında yer buluyor. Kahramanmaraşlı vatandaşlar, kelle paça çorbasını grip ve soğuk algınlığı dışında vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği için tükettiklerini söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır Kahramanmaraş’ta paça çorbası yapan Zafer Ayranpınar, paçanın en faydalı kısmının hayvanın ayağından yapıldığını, romatizma başta olmak üzere kışın soğuk algınlığına iyi geldiğini ve insanı dirençli tuttuğunu ifade etti.
İnsanların sağlık açısından paça tükettiğini söyleyen Ayranpınar, Maraş paçasının en önemlisinin de sumak ekşisi olduğunu söyledi.

Ayranpınar, “Maraş paçası küçük baş hayvandan yapılır. Tabiki paça yapılırken etin farklı bölümleri vardır. Beyin, ayak gibi bölümler özellikle vücuttaki sıvı kaybını önlüyor. Kış mevsimi olunca özellikle baharatlar ve sumak ekşisi çok önemlidir. Sağlık açısından insanların tüketmelerini öneriyoruz” dedi.
Özellikle gribe yakalanmamak için paça içtiğini söyleyen Derya Düzyurt, "Paçayı kış aylarında özellikle daha çok tüketiyoruz. Gribal enfeksiyona kapılmamak için tüketiyoruz. Kentimizin eşsiz lezzetlerinden birisi” diye konuştu.
Romatizma ve diz ağrısından paça içerek şifa bulduğunu söyleyen Mehmet Sevdi Buldum, “Genelde ayak paçasını içerim çünkü dizlerime ve romatizmama iyi gelir. Soğuk günlerde daha faydalıdır” dedi.

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