Kış lastiği takmayan 175 araca 109 bin lira ceza kesildi

-Sürücülerin konuşması, detay.



( DÜZCE )-Düzce’de kış lastiği denetimleri devam ediyor DÜZCE



- Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kış lastiği takmayan veya diş derinliği uygun olmayan 175 araca 109 bin 148 lira cezai işlem uygulandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca, 1 Aralık 2019'dan itibaren ticari araçlarda kullanılması zorunlu hale gelen kış lastiği denetimleri devam ediyor. Başlayan kış lastiği takma zorunluluğu ile birlikte, vatandaşların güvenle seyahatlerinin temini maksadıyla Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince denetimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, 1-9 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme ekiplerince yapılan kış lastiği uygulamasında kontrol edilen 9 bin 823 ticari araçtan kış lastiği takmayan veya lastik diş derinliği uygun olmayan 130 araca toplamda 81 bin 250 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekiplerince de kontrol edilen 250 okul servis aracından 23 araca ve 2 bin 27 diğer ticari araçtan 22 araca toplamda 25 bin 871 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Düzce Valiliği uygulama çerçevesinde, okul servis araçları, diğer servis araçları, hafif ticari araçlar, minibüs, çekici, kamyon ve otobüsler durdurularak kış lastiği takıp takmadıkları ve kış lastiklerinin diş derinliklerin uygun olup olmadığı kontrol edildiğini aktardı. Vali Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatları doğrultusunda, özellikle okul servis araçları ve diğer servis araçları ile kış lastiği takma zorunluluğu bulunan diğer ticari araçların kontrolleri trafik ekipleri tarafından dönem içerisinde titizlikle denetlenmekte olup, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kontroller aralıksız ve özverili bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan ticari araçlarda kış lastiği takmama cezasının 625TL olarak uygulanacağı hatırlatıldı.



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