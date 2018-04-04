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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kış Kars’ta geri geldi

Kış Kars’ta geri geldi

Kar yağışından genel ve detaylar

Karayolları Mahsur Kaldı Akalan Kar Yağışı Irak 

-Yolda mahsur kalan araçtan genel ve detaylar
-Vatandaşın konuşması
-Sarıkamış'ın yeniden beyaza bürünmesi
-Araçlarının üzerine temizleyen vatandaştan detaylar
-Vatandaşın konuşması detaylar

( KARS -ÖZEL)- Sarıkamış’ta araçlar kar ve tipiden yolda kaldı KARS

- Sarıkamış’ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Baharı bekleyen Sarıkamışlılar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, tipiden yoldan kalan aracı vatandaşlar kaldığı yerden çıkardı. Sarıkamış’ta akşam başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde yerini tipiye bıraktı. Sarıkamış-Karaurgan yolunda tipiden mahsur kalan bir araç vatandaşların yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış’ta bir anda etraf beyaza bürünürken, Sarıkamışlılar kışın bu kadar fazla kar yağmadığını belirttiler. Öte yandan kar yağışı ve tipiden Digor-Iğdır Karayolu’nun Hanlar Geçidi’nde de TIR’ların mahsur kaldı. Mahsur kalan TIR’ların idmanına karayolları ekipleri yetişti. Tipinin etkili olduğu Hanlar Geçidi’nde zaman zaman ulaşımda aksıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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