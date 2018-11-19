Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kırtasiyedeki alışveriş kanlı bitti...Dükkan sahibi ile müşteri arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 2 kişi yaralandı

Kırtasiyedeki alışveriş kanlı bitti...Dükkan sahibi ile müşteri arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 2 kişi yaralandı

Ambulanstan görüntü

Kırtasiye Ürünü Sağlık Ocağı Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir kırtasiyede, dükkan sahibi ile müşteri arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. C. isimli bir şahıs, kırtasiye ürünü almak üzere Kızılcahamam Caddesi’nde bulunan bir kırtasiye işletmesine geldi. Bir süre sonra ismi henüz öğrenilemeyen kırtasiyeci ile A. C. arasında tartışma başladı.
Alevlenen tartışma sonucu saldırgan A. C., kırtasiyeciyi yumruk darbeleriyle yaralayarak cebindeki bıçağı çıkarttı. Bıçakla kırtasiyecinin üzerine yürüyen A. C.’yi fark eden M. Y. ise saldırganın elindeki bıçağı almak için hamle yaptı. Bu sefer ikili arasında başlayan kavga sonucu M. Y. boynundan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kanlar içinde kalan M. Y.’yi gören çevre esnafı, yaralıyı hemen yolun karşısındaki sağlık ocağına götürerek durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa süre olay yerine intikal eden polis ekipleri, saldırgan A. C.’yi olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalesi sağlık ocağında yapılan M. Y.’yi hastaneye kaldırdı. Polis, saldırgan A. C.’yi ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı