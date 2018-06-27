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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kırşehirli ressam Ziya Hacıoğlu: 'Sanatla yetişen bireyler faydalı bireyler olur'

Kırşehirli ressam Ziya Hacıoğlu: 'Sanatla yetişen bireyler faydalı bireyler olur'

yağlı boya çalışması yapılan alan detay

Eğitim Sistemi Emekli Öğretmen Öğretmen Psikolojik Tedavi Milletvekili 

-hacıoğlu röportaj
-tablo detay

( KIRŞEHİR -ÖZEL) Kırşehirli ressam Ziya Hacıoğlu: "Sanatla yetişen bireyler faydalı bireyler olur" KIRŞEHİR

- Kırşehirli ressam Ziya Hacıoğlu (65), sanatla yetişen çocukların faydalı bireyler olacağını ve eğitim sisteminde sanat derslerine ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Sanat dalları ile uğraşan çocukların, kaliteli çocuklar olduğunu anlatan Hacıoğlu, “Amacım insanlara faydalı olmak resim bilincini insanlara aşılayarak anlatabilmek. Yaptığım bir çok tablo devlet büyüklerinde yer alıyor. Şu ana kadar resim üzerine 14 sergi açtım. Süleyman Demirel’de 2, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’da tablolarım var. Türkiye’de bir çok bakan ve milletvekilinde tablolarım var. Resim çizebilmenin çok faydasını gördüm. Öğretmenlik yaptığım dönemde de çocuklara resimle uğraşmalarını aşılamaya çalıştım. Sanatla, sanatın herhangi bir dalı ile uğraşan çocuklar çok başarılı oluyorlar" dedi.
Kaliteli ve öz güvenli bir nesil yetiştirmek için sanatla iç içe olan çocukların yetiştirilmesi gerektiğini bildiren ressam emekli öğretmen Hacıoğlu, "İyi bir nesil yetiştirebilmemiz için bir eğitimci olarak geleceğimizin çocukların elinde olduğunu bilmeli ve bu nesli iyi yetiştirmemiz lazım. Sanatla iç içe yetişen çocuk kişilik sahibi olarak etrafına da faydalı birey olur. Neşeli ve keyifli bir birey topluma da faydalı bir birey haline gelir. Bunu sağlayabilmenin de tek yolu çocuklarımızın sanata eğilmelerini sağlayabilmektir. Sanatın herhangi bir dalı ilgilenen çocuk elbette ki iyi yetişerek anne-babaya faydalı olur ve kötülük düşünme şansları da olmaz. Okullarımız da sanatsal eğitime fayda vermeliyiz” diye konuştu.
Birkaç yıl önce psikolojik tedavi gören bir öğrencisinin de resim yapmaya başladıktan sonra kullandığı ilaçları bıraktığını ifade eden Hacıoğlu, bireylerin de rahatlamasına sanat dallarının faydalı olabileceği inancını taşıdığını belirterek Türkiye'de yeni oluşan sistem ve eski sistem hakkında da tablo hazırlama düşüncesi içerisinde olduğunu ifade etti.

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