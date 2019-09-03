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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kırşehir'de sağlık camiasını yasa boğan ölüm

Kırşehir'de sağlık camiasını yasa boğan ölüm

-Cenaze namazından görüntüler

Cenaze Kalp Krizi Cenaze Namazı Aile Hekimi 

--Namazın kılınması
--Tabutun taşınması
--diğer detaylar

( KIRŞEHİR )- Görev yerine giderken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı KIRŞEHİR

- Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kırşehir’in sevilen doktoru Mehmet Yetkiner, son yolculuğuna uğurlandı. Kırşehi'in Çiçekdağı ilçesinde aile hekimi olarak çalışan Doktor Mehmet Yetkiner, görev yerine giderken kalp krizi geçirdi. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yetkiner, burada meslektaşları tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhum Doktor Mehmet Yetkiner için Ahi Evran Külliyesinde cenaze töreni düzenlendi.
Siyasetçi ve bürokratların katıldığı cenaze töreninde acılı aile taziyeleri kabul etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Yetkiner'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kümbetaltı mezarlığına defnedildi.
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