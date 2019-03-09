Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kırşehir'de 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' Etkinliği

Kırşehir'de 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' Etkinliği

Kırşehir 'de "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" Etkinliği - Etkinliğin düzenlendiği salondan ve katılımcılardan detaylar - Kadınlara karanfil dağıtılması - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in konuşması Kırşehir 'de "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" etkinliği - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: - "İnanıyoruz ki martın sonu Türkiye'de de Kırşehir 'de de kadınların eliyle bahar olacak"KIRŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "İnanıyoruz ki martın sonu Türkiye'de de Kırşehir 'de de kadınların eliyle bahar olacak." dedi.
CHP Kırşehir İl Başkanlığının kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlediği "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" etkinliğinde konuşan Gökçen, başta Amerika'da katledilen işçi kadınlar olmak üzere öldürülen, şiddet ve baskılara maruz kalan kadınları anmak üzere toplandıklarını söyledi.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen salonda toplanan kadınların oluşturduğu tabloyu ve direnci görünce daha da umutlandıklarını belirten Gökçen, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Yerel seçim sürecine değinen Gökçen, günlük hayatta sürekli işsizlik problemi ve ekonomik sorunlarla karşı karşı kalındığını, ancak "beka" konusu üzerinden kendilerinin kötü gösterilmeye çalışıldığını ileri sürdü.Gökçen, "Hepimizin yaşadığı ortak sorunlar var. Özellikle ekonomik kriz. Ekonomik kriz arttığından beri, ortaya çıktığından beri bu krizin yükünü halkımız çekiyor. Siyasetçiler çekmiyor. Sarayda yaşayanlar çekmiyor. Halkımızda da kadınlar bu yükü çekiyor. Kadınlar pazara gittiğinde krizin yükünü daha fazla çekiyor. Kadınlar, ev ekonomisini yürütmeye çalışırken bunun sorunlarını yaşıyor." diye konuştu.
Kadınların önünde iki seçenek bulunduğunu dile getiren Gökçen, şunları kaydetti:"Birinci seçenek, kadınların öldürülmeye devam ettiği, sokaklarda kadınların şiddete uğradığı, kadınların işsiz kaldığı kentler. Diğer seçeneğimiz de kadınlarımızın yaşadığı, özgürleştiği, çalıştığı ve emeğinin karşılığını aldığı kentler. Burada Belediye Başkan adayımız Selahattin Ekicioğlu'ya teşekkür ediyorum. Kadın dostu bir kent yaratacağını söylüyor Kırşehir 'de. Kadınlarımız, belediye başkanı adayını gördüklerindeki heyecanlarını bize de hissettirdiler. Biz de çok mutlu olduk. İnanıyoruz ki martın sonu Türkiye'de de Kırşehir 'de de kadınların eliyle bahar olacak."Toplantıya, CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, ilçe belediye başkan adayları, kadınlar ve partililer katıldı.

Seçim Süreci Belediye Başkanı Ekonomik Kriz 

İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı