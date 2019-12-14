Kırsal arazide çok sayıda ölü köpek bulundu - OSMANİYE
- Boş arazide çok sayıda ölü köpek bulundu - Araziye atılmış köpekler Osmaniye 'de arazide çok sayıda ölü köpek bulunduOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Bahçe ilçesindeki bir arazide, telef olmuş halde bulunan çok sayıda köpekle ilgili inceleme başlatıldı.Burgaçlı köyü yakınlarındaki boş arazide, üst üste atılmış halde 10'dan fazla ölü köpek görenler durumu ilgililere bildirdiBölgeye sevk edilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri inceleme başlattı.Hayvanların ölüm nedeninin belirlenebilmesi için alınan numunelerin ardından ölü köpeklerin gömüldüğü öğrenildi.
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