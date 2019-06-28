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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptı

Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptı

güvenlik kamerası

Kamera Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası 

-kaza anı
-kazaya ilişkin fotoğraflar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da kırmızı ışıkta geçen bir dolmuş, motosikletli sürücüyü altına aldı. O anlar dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Çankaya ilçesi Dikmen kavşağında yaşandı. Süratli bir şekilde yol alan dolmuş sürücüsü, kırmızı renkli motosiklete olanca hızıyla çarptı. Araçta bulunan güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda dolmuş sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı görüldü.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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