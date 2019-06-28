Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptı

-kaza anı

-kazaya ilişkin fotoğraflar



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da kırmızı ışıkta geçen bir dolmuş, motosikletli sürücüyü altına aldı. O anlar dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Çankaya ilçesi Dikmen kavşağında yaşandı. Süratli bir şekilde yol alan dolmuş sürücüsü, kırmızı renkli motosiklete olanca hızıyla çarptı. Araçta bulunan güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda dolmuş sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı görüldü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

