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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta duran tıra otomobil çarptı: 1 yaralı - MANİSA

Kırmızı ışıkta duran tıra otomobil çarptı: 1 yaralı - MANİSA

- Otomobilde sıkışan yaralıya itfaiye ekiplerin müdahale görüntüleri - Yaralının hastaneye sevki Kırmızı ışıkta duran tıra otomobil çarptı: 1 yaralıMANİSA (AA) - Kula ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta duran tıra çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İzmir - Uşak yolunda gitmekte olan Rahmi Adıgüzel (43) idaresindeki 42 LE 770 plakalı tıra, Hisarkapı Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durduğu sırada, aynı yönde gitmekte olan Zafer Karaaslan (23) yönetimindeki 45 LE 207 plakalı otomobil çarptı.Kazada, sürücü Karaaslan otomobilde sıkıştı.Olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.AKS ekiplerince otomobilden çıkarılan Karaaslan, ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.İlk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis Hastane Bild Kırmızı Işık 

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