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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kırmızı etteki fiyat artışı vatandaşı balığa yöneltti

Kırmızı etteki fiyat artışı vatandaşı balığa yöneltti

Balıkların paketlenmesi

Fiyat Artışı Alışveriş Kırmızı Et Semt Pazarı 

-Balık satıcısının konuşması
-Müşterilerin konuşması
-Genel detay

( SİİRT -ÖZEL) SİİRT

- Siirt'te son aylarda kırmızı et fiyatlarında yaşanan artış vatandaşı bu yılki bolluk nedeniyle fiyatı düşük olan balığa yöneltti. Kırmızı ette yaşanan pahalılık nedeniyle Siirtli vatandaşlar semt pazarında tezgahlarda satılan balıklara yoğun ilgi gösterdi. Siirt Sebze ve Meyve Pazarında balık satan Cumali Kezer, vatandaşların balığa yöneldiğini, 1 kilogramdan fazla gelen palamudun tanesinin ve hamsinin kilosunun 10 liraya satıldığını, 10 kilograma kadar ulaşabilen Siirt’te has Botan balığının kilogramının ise 25 TL’den alıcı bulduğunu ve balık tüketiminin her geçen gün arttığını söyledi.

Pazara alışverişe gelen Muhammet Sırma, bütçeleri için balığın daha uygun olduğunu belirterek, “Besin olarak da daha sağlıklı olduğu için tüketmeye devam edeceğiz. Haftada üç gün çocuklarımızla beraber balık tüketiyoruz” diye konuştu.
“Daha sağlıklı daha ucuz” Balığın hem lezzet hem de fiyat açısından ete göre çok uygun olduğunu söyleyen Ömer Üzüm ise, “Ben balığı tavsiye ederim. Her şeyi yararlı, her türlüsü güzel. Daha sağlıklı, daha ucuz” ifadelerini kullandı.
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