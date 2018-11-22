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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Kırmızı altın' olarak nitelendirilen Turp hasadına başlandı

'Kırmızı altın' olarak nitelendirilen Turp hasadına başlandı

Turpun yıkanıp paketlendiği savrun çayı üzerinde kurulu turp havuzu

Hastalık Yağmurlu Kadın İşçi Çekim Böbrek Taşı 

-Turp yıkayıp paketleyen kadın işçiler
-Kadın işçiler yakın çekim
-Turpun paketlenmesi yakın çekim
-Paketlenmiş turplar yakın çekim
-Bir turp işçisi kadın ile röportaj
-Turp üreticisi Türker Öz adlı kişiyle röportaj

( OSMANİYE -ÖZEL) "Kırmızı altın" olarak nitelendirilen Turp hasadına başlandı- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, kent ekonomisine önemli katkı sağlayan ve halk arasında 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen turp hasadı başladı- Savrun Çayı üzerinde kurulan havuzlarda yıkanarak paketlenen ilk ürünler İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gönderiliyor OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, kent ekonomisine önemli katkı sağlayan ve halk arasında 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen turpta hasat başladı.
İlçe ekonomisine yılda 25 milyon lira gibi bir katkı sağlayan turpta yeni sezon başladı.
İlçede bulunan Savrun Çayı üzerinde kurulan havuzlarda yıkanarak paketlenen ilk ürünlerin İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere sevkıyatı yapılmaya başlandı. Üreticiler ise dönem başında fiyattan ve rekolteden memnun olduklarını dile getirdiler. Turp üreticisi Türker Öz, yeni sezonun tüm çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, “Turp ilçemiz için önemli bir gelir kaynağı. Özellikle 5 ay süren sezon boyunca yaklaşık bu işten 8-10 bin kişi istihdam edilerek ekmek yiyor. Sezonun başı yağmurlu ve soğuk geçti. Yani turpun istediği bir hava şartı oluştu. Bu yüzden turp bu sezon daha verimli ve rekolte yüksek. Bu da çiftçilerimiz için iyi bir avantaj” dedi.
İlçe ekonomisine yılda yaklaşık 15 milyon lira katkı sağlayan turp tarladan sofraya zahmetli bir yolculukla ulaştırılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlada başlanan hasat işlemi şehrin merkezinden geçen Savrun Çayı üzerinde kurulu havuzlarda devam ediyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler turpları tek tek yıkayarak paketleyip satışa hazır hale getiriyor. Kadınların torbaladığı turplar erkek işçiler tarafından kamyonlara yükleniyor. Daha sonra turp yüklü kamyonlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlere yola çıkıyor. Sofralarda da lezzetle yenen turp böbrek taşı, astım, sarılık, öksürük ve romatizma gibi hastalıklara da iyi geliyor.
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