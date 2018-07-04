Kırkpınar'ın geçen yılki başpehlivanı Balaban güreşlere Antalya'da hazırlanıyor

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( ANTALYA ) -- Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban:- "Hedefim Altın Kemerin ebedi sahibi olmak "- Turnuva'da ikizim Turan Balaban ile finalde güreşmek istiyorum" ANTALYA



- Tarihi Kırkpınar’ın Yağlı Güreşlerinin geçen yılki Başpehlivanı İsmani Balaban, hedefinin Kırkpınar’da altın kemerin ebedi sahibi olmak olduğunu söyledi.



Balaban, finalde ise ikiz kardeşi Turan Balaban ile karşılaşmayı istediğini kaydetti.

13 Temmuz’da başlayacak olan 657’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde Korkuteli’nde Baraj üstündeki Orman’da sürdüren başpehlivanlardan İsmail Balaban basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yağlı güreşlerin olimpiyatı olan Kırkpınar’a herkesin en iyi şekilde hazırlandığını belirten Balaban, “Kırkpınar bu yıl bizim için daha da önemli, Geçen yıl birinci olmuştum. Bu yılda tekrar hedefim birinci olmak. Geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. İnşallah hakkımızda hayırlısını diliyorum. Çıkıp sahada mücadelemizi vereceğiz, savaşımızı yapacağız. Hakkımızda hayırlısı olsun. Hayalim hedefim tekrar altın kemeri kuşanıp Antalya’ya getirmek. Ayrıca Altın kemerin ebedi sahibi olabilmek. Ayrıca ebedi Altın kemeri getiren isim olabilmek. İnşallah bunu başarabiliriz. Başarabilecek gücümüzde var. Buna da inanıyoruz. Çıkıp çayıra mücadelemizi vereceğiz” dedi.

Sezonun ilk güreşlerinden itibaren tüm rakipleriyle farklı güreş organizasyonlarında güreşler yaptığını ve rakiplerini analiz ettiğini söyleyen Balaban " Şuan kendimi iyi ve hazır hissediyorum. Daha önce başardım, yine de başarabilirim. Başarabilecek güçteyim. Kendime güveniyorum. Sevenlerimi utandırmam” dedi.

İkizi Turan Balaban ile ilgili de konuşan İsmail Balaban, " İkizim ile kura şansım var. Bir birimiz ile karşılaşabiliriz. Hakkımızda var ise ne yapabiliriz. Temennimiz Kırkpınar’da ikizim Turan ile final yapmak. İnşallah bunu da başarabiliriz” dedi.

Balaban, Antalya’nın güreşlerdeki ağırlığı hakkında da düşüncelereni aktardı. Antalya’da belediyelerin güreşe sahip çıktıklarının altını çizen Balaban " Halk olarak ta güreşi seviyorlar. Güreş sevilen bir spor, Başarılı da sporcular var. Başarılı sporcular olunca da küçüklerde onları örnek alıyorlar. Güreşte başarı olunca da rekabet yaşanıyor. Alt boylardan da iyi güreşçiler yetişiyor. Rekabetin olduğu yerde başarıda kendiliğinde geliyor. Antalya güreş olarak çok başarılı durumda” dedi.

Çırak yetiştiriyor musun şeklindeki bir soruyu da cevaplandıran İsmail Balaban " Şu an ustalık dönemine tam alışamadık. Çırak yetiştirme konusunda Hasan Hocam ve Ufuk hocam ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alt boylarda da çalışan arkadaşlarımız ile birlikte çalışıyoruz. Elimizden geldiği şekliyle yol göstermeye çalışıyoruz” dedi.

Antrenör Hasan Aydın ise Kırkpınar'da son iki yılda olduğu gibi yine iddialı olduklarını söyledi.



Bu yıl diğer alt boylarda da iddialı olduklarını ifade eden Aydın, “Kırkpınar’a bu yıl kalabalık bir ekip olarak katılacağız. İnşallah bu yılda Antalya’ya altın kemeri getireceğiz. Kırkpınar öncesi son antrenmanımızı Korkuteli’nde kamp havasında sürdürüyoruz. Geçen yıl tarihi Kırkpınar’da Konyaaltı Belediyespor kulübü olarak birinci olduk. İsmail Balaban ile Başpehlivan olduk. Bu yılda o unvanı korumak için üstüne koya koya çalışmalarımıza devam ediyoruz. Korkuteli’nin havasının yaradığını ve uğurlu geldiğini düşünüyoruz. Korkuteli’ne kamp yaptığımız dönemlerde kürsünün bir basamağında olduk. Her yıl olduğu gibi bu yılda Korkuteli’ni tercih ettik. Kampımızın son gününde Kırkpınar hazırlıklarını bugün tamamlıyoruz. Hafta sonu güreşlerimiz var. Pazartesi itibaren de Edirne’de olacağız. Orada bir kaç ter antrenmanı ve form antrenmanı yapacağız. Saray içinde zamanı bekleyeceğiz” dedi.

(AD

