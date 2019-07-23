Kırklareli'de sağanak yağış



- Kırklareli'de etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kırklareli'nde başlayan sağanak kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Zaman zaman da etkisini arttıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da otobüs duraklarına sığındı.

