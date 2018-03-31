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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kırkından sonra kavala merak sardı

Kırkından sonra kavala merak sardı

Kurstan görüntü

Güvenlik Görevlisi Bağlama Özel Güvenlik Özel Güvenlik Görevlisi Öğrenciler 

-Yalçın’ın kaval çalması
-Kavaldan görüntü
-Kursiyerlerden görüntü
-Kurs hocasının verdiği ders
-Kavallardan görüntü
-Yalçın’ın kaval seçmesi
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR -ÖZEL-HD)- Emekli olunca kendini müziğe verdi DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da yaşayan 3 çocuk babası emekli Özgür Yalçın, 42 yaşından sonra müziğe merak sardı. Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz sanat kurslarına katılan Yalçın, hem bağlama hem de kaval çalıyor. Diyarbakır’da yaşayan 3 çocuk babası Özgür Yalçın, 42 yaşında kaval öğrenmeye merak saldı. Bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Yalçın, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından malulen emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra evde oturmayan Yalçın, en az iki enstrüman çalmayı öğrenme hedefiyle belediyenin açtığı ücretsiz sanat kurslarına katıldı.
Bağlama kursunu bitiren Yalçın, şimdi de kaval çalmayı öğreniyor. Kurslara gelen öğrencilerin ağabeyi olan Yalçın, kursiyerlerden herhangi bir olumsuz tepki almadığını belirtti.
Kurslara ilk başladığında evde enstrüman çaldığında çocuklarının seslerden rahatsız olduğunu kaydeden Yalçın, çocuklarının zamanla alıştığını ve şimdi kendilerinin de kurslara gelmeye heves ettiğini söyledi.

“Emekli olunca kendimi müziğe verdim” Hayatında stresten uzaklaşmak için müziğe kendini verdiğini kaydeden Yalçın, “Stresli bir görevim vardı. Bir rahatsızlık geçirdim ona istinaden emekli oldum. Emekli olduktan sonra kendimi müziğe verdim. Bağlama ve kaval çalıyorum. Belediyenin açmış olduğu kursa katıldım. Stresten uzak kalmak için kendimi müziğe verdim. Ondan dolayı herhangi iki enstrüman birden çalmaya karar verdim. Hem bağlama hem kaval artık hangisini idare edebilirsem diye. Şuan ikisine de çalabiliyorum” dedi.
“Müzik ruhun gıdası derler gerçekten de öyle” Müziğin hayatını olumlu etkilediğini belirten Yalçın, “Müzik ruhun gıdasıdır derler. Gerçekten de öyle. Müzikle uğraşarak stresten uzak kalmaya başladım. Kendimi müziğe verdim. İlk etapta biraz zorlu geçti. Çocuklar da var. İlk başlarda çocuğum müziği seviyordu müziğe başlayınca enstrümandan garip garip sesler geliyordu çocuk diyordu ‘Baba müziğe olan bir duygum vardı onu da karartın.’ Yavaş yavaş enstrümandan güzel sesler çıkınca çocuklarda olumlu bakmaya başladılar. Şimdi iyi çocuk da heveslendi. Onu da kursa yazdıracağım. Olumsuz bir tepki almadım sınıf arkadaşlarımdan. Kurstaki bazı olgun arkadaşlar da var” diye konuştu.

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