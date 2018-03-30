Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama



- Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirde sürdürdüğü başarılı çalışmalarına bir yenisini ekledi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şehirde uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda E.D , M.B ve H.K’nın İ.A.’dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri kent merkezinde sattığı, ayrıca D.A.’nın uyuşturucu madde ticaretinde aracı olduğu tespit edildi. Yapılan tespit sonrası şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

