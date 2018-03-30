Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

- - Emniyet Müdürlüğü binasının detay görüntüsü - Zanlıların Emniyet Müdürlüğünden çıkarılması - Sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, kent merkezinde belirledikleri 5 eve düzenlediği operasyonda E.D, M.B, H.K, İ.A. ve D.A'yı üzerilerinde bulunan bir miktar uyuşturucuyla suçüstü yakaladı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.