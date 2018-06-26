Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kırıkkale’de üst geçitte intihar girişimi

Kırıkkale’de üst geçitte intihar girişimi

intihar girişimi

İtfaiye Merdiveni İntihar Girişimi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Alışveriş Merkezi 

-Polislerin ikna çabaları
-intihar etmeye çalışan adam itfaiye merdiveni ile indirilirken detayı

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de bir vatandaşın üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunması, korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Erenler Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin karşısında bulunan üst geçide çıkan Hasan S. (42) isimli vatandaş, intihar girişiminde bulundu. Durumunu fark eden vatandaşlar hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri önce yolu geliş ve gidiş olmak üzere kapattı, ardından Hasan S. ile bir süre sohbet edip onu ikna etmeye çalıştı. Bu arada adamın akli dengesinin bozuk olduğu anlaşıldı. İtfaiye ekipleri adamın atlama riskine karşı önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Polis konuşma esnasında şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanıp onu yakaladı ve yukarı çekerek intihar etmesini önledi. İtfaiye aracının merdiveni ile aşağıya indirilen adam, ifadesi alınması üzere polis karakoluna götürüldü. Hasan S.'nin hangi sebepten dolayı intihar etmek istediği konusunda bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı