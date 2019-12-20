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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Kırıkkale'de otobüs devrildi: 7 yaralı

Kırıkkale'de otobüs devrildi: 7 yaralı

Ambulansa götürülen yaralılar

Yolcu Otobüsü Direksiyon 

-Otobüsten yaralı çıkartılırken
-Otobüsten detaylar
-Yolcu röp.
-İtfaiye ve sağlık görevlilerinden detay
-Polis şerit çekerken
-Detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de 17 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Ankara'ya yolcu taşıyan Evren Y. idaresindeki 16 SYK 73 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 2'si personel 17 kişinin bulunduğu otobüste sürücü Evren Y. (45) ile yolculardan S.B. (50), R.B. (50), N.G., N.B. (19), Ö.B. (30) ve A.İ. (40) yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar itfaiye ve sağlık görevlilerince otobüsten çıkartılarak Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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