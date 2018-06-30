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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kırıkkale'de 'Magandalara karşı her düğüne bir polis' projesi

Kırıkkale'de 'Magandalara karşı her düğüne bir polis' projesi

Kırıkkale 'de "Magandalara karşı her düğüne bir polis" projesi - Kırıkkale 'de "Magandalara karşı her düğüne bir polis" projesi - Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'nün düğünlere gelişi - Polis detayları - Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'unun konuşması - Gelin ve damat ile röportaj Kırıkkale 'de "Magandalara karşı her düğüne bir polis" projesi - Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, proje kapsamında merkezdeki iki düğünü ziyaret etti - Mehmet İlker Haktankaçmaz: "Silah atma olayını hep birlikte Kırıkkale 'nin gündeminde çıkaracağız. Bu işi eğlence unsuru olarak gündemimizden çıkaracağız. Çalıp oynayacağız ama silah sıkmak yok"KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, "Magandalara karşı her düğüne bir polis" projesi kapsamında merkezdeki iki düğüne misafir oldu.Haktankaçmaz ve Çorumlu ilk olarak Gündoğdu Mahallesi'nde Şevket Turgut ve Beyhan Şahin çiftinin kına gecesine katılarak, hayırlı olsun dileğinde bulundu.Burada çocuklarla ve katılımcılarla yakından ilgilenen Haktankaçmaz, kına yakılan geline eldivenini giydirdi.Haktankaçmaz ve Çorumlu, daha sonra Sanayi Mahallesi'nde Yılmaz ve Ayhan Dağdeviren çiftinin düğününe katıldı.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Haktankaçmaz, kadınların silah satılmasına karşı olduklarını söyledi.

Haktankaçmaz, erkeklerin de bu projeye uyum sağlayacağını ve destek vereceklerini ifade ederek, "Silah atma olayını hep birlikte Kırıkkale 'nin gündeminde çıkaracağız. Bu işi eğlence unsuru olarak gündemimizden çıkaracağız. Çalıp oynayacağız ama silah sıkmak yok. Kırıkkale genelinde bu işi ortadan kaldıracağız. Çünkü geçmişte tatsız olaylar yaşandı. Dolayasıyla bunun tedbirini almamız lazım. Olay olmadan bu işin tedbirini almamız lazım. İnşallah Kırıkkale 'de bunu başaracağız." diye konuştu.
İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da "Her düğüne bir polis uygulamasına vatandaşlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ilgi gösterdi ve desteklediler. Kampanyamızı çok iyi desteklediler. Daha önce uyuşturucu ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede almış olduğumuz kamuoyu desteğini burada da aldık. Biz başarılı olacağına inanıyoruz. Bizim amacımız düğünlerde olay olmadan önce bunun alışkanlığını bıraktırmak. Önleyici görev kapsamında başarılı olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Damat Yılmaz Dağdeviren ise polislerin düğünlerde bulunması ve silah atılmamasının vatandaşların güvenliği acısından çok önemli olduğunu belirtti.
Gelin Ayhan Dağdeviren de kampanyaya destek verdiklerini ifade ederek, vatandaşlardan birbirlerine saygı duymalarını istedi.

Uyuşturucu Siyasi Partiler Siyasi Parti Sivil Toplum Kına Gecesi 

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