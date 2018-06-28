Kırıkkale’de korkutan yangın: 6 kişi dumandan zehirlendi

-İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken

-Yangın nedeniyle hasar oluşan odunluk

-Yangında son anda kurtarılan piknik tüpü

-Sağlık ekipleri dumandan zehirlenen kişilere ilk müdahaleyi yaparken

-Dumandan etkilenen itfaiye Çavuşuna sağlık ekipleri müdahale ederken

-Yangının çıktığı bodrum katında apartman sakinleri kedilerini ararken

-Apartman sakinleri ile röportaj

-Ambulans görüntüleri



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale’de meydana gelen yangında aralarında bir itfaiye çavuşunun da bulunduğu 6 kişi dumandan zehirlendi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kahya Mahallesi Turgut Reis Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Akşam saatlerinde çıkan yangın nedeniyle apartmanın içini ve çevreyi duman kapladı. Dumana maruz kalan apartmanın bodrum katında oturan Ünal Atalay (16), Gökhan Şanlı (23), Yusuf Atalay (38), Mehtap Meriç (30) ve bir yaşındaki Miras Efsa Meriç dumandan zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından dumandan zehirlenen kişiler, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangın söndürme esnasında dumandan etkilenen itfaiye çavuşu Tuncay Sancar’a da sağlık görevlileri ambulansta müdahale etti. Apartman sakinleri aşırı dumana rağmen apartmanın bodrum katında yaşayan kedilerini aradı. Yangın, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Daha sonra soğutma işlemi yapılan alanda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangında bir adet piknik tüpü de patlamadan görevlilerce kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

