Kırıkkale’de köpeklerin zehirli iğne ile katledildiği iddiası

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( KIRIKKALE )- Kırıkkale Valiliği soruşturma başlattı KIRIKKALE



- Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sokak köpeklerini zabıta tarafından zehirli iğne ile katledildiği iddiasıyla bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görüntüler üzerine Kırıkkale Valiliği soruşturma başlattı. Kırıkkale Valiliği tarafından Delice ilçesinde sokak köpeklerinin zehirli iğne ile katledildiği iddialarına ilişkin şu şekilde açıklama yapıldı: “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘ilimiz Delice ilçesinde sokak köpeklerinin zehirli iğne ile vurularak katledildiği’ iddiasına ilişkin olarak soruşturma başlatılmış olup tahkikat sonucu ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem ise yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri kendim de izledim. Kim böyle bir şey yapıyorsa kabul edilir değil. Hemen zabıta memurunu aradım. Konu ile alakalı bilgi aldım. Aldığım bilgide; 'bir köpeğin ana yol üzerinde gezdiğini, vatandaşlara saldırdığını ve trafiği tehlikeye düşüreceği yönde ihbar geldiğini, Samsun yolu kenarına gittiklerini, herhangi bir şekilde silahla müdahale etmediklerini, hayvanın bacağının sakat olduğunu ve müdahale ettiklerini, bunun üzerine köpeği yakalayarak tedavi ettiklerini, 26 Aralık tarihinde tekrar aldıkları yere bıraktıklarını, bıraktıkları yerde fotoğraf çektiklerini, yaşıyor ve sağlıklı olduklarını' beyan ettiler.”

