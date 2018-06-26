Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kırıkkale’de karısını öldüren koca tutuklandı

Kırıkkale’de karısını öldüren koca tutuklandı

-ARŞİV-

-Olay yerinden görüntüler
-Cenaze aracı
-Cesedin çıkarılması
-detay

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Keskin ilçesinde Altıntaş Mahallesi Hüdaverdi Atalım Caddesi’ndeki 2 katlı evde yaşayan Ali ve Özgül Uçaçelik çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Ali Uçaçelik'in mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşi Özgül Uçaçelik'in (55) karnına saplaması sonucu kadın hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlı Ali Uçaçelik çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Teröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik OperasyonTeröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik Operasyon
Bavuldan Erkek Cesedi ÇıktıBavuldan Erkek Cesedi Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı