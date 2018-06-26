Kırıkkale’de karısını öldüren koca tutuklandı

-Olay yerinden görüntüler

-Cenaze aracı

-Cesedin çıkarılması

-detay



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Keskin ilçesinde Altıntaş Mahallesi Hüdaverdi Atalım Caddesi’ndeki 2 katlı evde yaşayan Ali ve Özgül Uçaçelik çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Ali Uçaçelik'in mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşi Özgül Uçaçelik'in (55) karnına saplaması sonucu kadın hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlı Ali Uçaçelik çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

