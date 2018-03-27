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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kırıkkale’de hırsızlık operasyonuna 4 tutuklama

Kırıkkale’de hırsızlık operasyonuna 4 tutuklama

Zanlıların emniyetten çıkarılması

Hırsızlık Operasyonu Akalan Hırsız Şili 

-emniyet detayı

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de düzenlenen operasyonda haklarında çeşitli hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezaları bulunan 4 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Bahşili ilçesinde saklandığı öğrenilen ve çeşitli yerlerde yapılan hırsızlık suçlarından aranan 4 kişi sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Aynı aileye mensup olan 4 kişiden Y.K.’nın 12, F.G.’nin 8, E.G.’nin 10, F.G.’nin 9 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğu öğrenildi. Dört kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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