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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kırıkkale’de FETÖ sanıklarına ceza yağdı

Kırıkkale’de FETÖ sanıklarına ceza yağdı

Adliye görüntüsü

Hapis Cezası 

-Tutuklular arabaya bindirirken
-Ceza evi aracı adliyeden çıkarken

( KIRIKKALE - HD) - Eski KTSO başkanının da aralarında bulunduğu 18 sanık 3 yıl 9 ay ile 10,5 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı KIRIKKALE

- Kırıkkale’de FETÖ’den yargılanan 17 sanığa 3 yıl 9 ay ile 10,5 yıl arasında hapis cezası verildi.
Tutuksuz yargılanan eski Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ekrem Gök de 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görülen davada "çatı yapılanması"na ilişkin sanıklara ceza yağdı. Kırıkkale Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan eski KTSO Başkanı Ekrem Gök ve Bekir Ş'ye 8'er yıl 9'ar ay, Fatih S.’ye 10 yıl 6 ay, H. Hüseyin P.’ye 8 yıl 9 ay, Ladin, Y.’ye 8 yıl 9 ay, Bekirhan İ.’ye 8 yıl 9 ay, Süleyman S.’ye 5 yıl 22 ay, Serafettin A.’ya 5 yıl 22 ay, Rıfat A.’ya 5 yıl, Aslan E.’ye 3 yıl 9 ay, Halim E.’ye 5 yıl 15 ay, Erol. G.’ye 5 yıl 15 ay, Dursun K.’ye 5 yıl, Ali Y.’ye 5 yıl 22 ay 15 gün, Hasan Basri T.’ye 8 yıl 9 ay, Dağıstan K.’ye 5 yıl 22 ay ve Murat Sinan A.’ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Mahkeme heyeti, İsa G. ve Ziya Ö.'nün ise beraatına karar verdi.
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